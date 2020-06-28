|
|
В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Від 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію.
Дивися повний текст В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних IT-фахівців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89389
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:03
Пора снижать зарплаты?!))
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор