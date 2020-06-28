RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запрацювали імміграційні
квоти для іноземних...

В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:03

В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
Від 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію.

Дивися повний текст В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних IT-фахівців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89389
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:03

Пора снижать зарплаты?!))
mvi
 
Повідомлень: 148
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пільгові пенсії в Україні скасують: в Пенсійному фонді... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 28 чер, 2020 11:05
31 5673
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 08:08
vasya_gordienko76
В Україні відновлюється попит роботодавців на нових...
R2 » Вів 21 лип, 2020 20:44
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 21:07
Lady_N
Міністр фінансів не бачить підстав для емісії в Україні
R2 » Вів 21 лип, 2020 18:58
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 20:35
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87920)
22.07.2020 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.