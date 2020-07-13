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Міністр економіки назвав умови
для зниження ЄСВ в два рази

Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ в два рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:16

Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ в два рази

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення кількості платників податку дасть можливість знизити ставку.

Дивися повний текст Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ в два рази.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:16

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