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Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ в два рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення кількості платників податку дасть можливість знизити ставку.
Дивися повний текст Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ в два рази
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:16
Снижайте все налоги
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vova_pochernin
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:42
Т.е. вариант "увеличить пенсию" не рассматривается?
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Gastarbaiter
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