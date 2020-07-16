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Вже маємо можливість говорити
про іпотеку під 10% - Шмигаль

Вже маємо можливість говорити про іпотеку під 10% - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:28

Вже маємо можливість говорити про іпотеку під 10% - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає цілком реальним зниження процентної ставки за іпотечними кредитами до 10%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:28

Золотое дно для откатов и распилов. Где не рыночные отношения - всегда коррупция. При пирамиде ОВГЗ и коронавирусе госуправления никто не будет держать гривни в банке даже под 10% годовых.
svk_neo
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