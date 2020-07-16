Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає цілком реальним зниження процентної ставки за іпотечними кредитами до 10%.
Дивися повний текст Вже маємо можливість говорити про іпотеку під 10% - Шмигаль.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:28
Вже маємо можливість говорити про іпотеку під 10% - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вже маємо можливість говорити про іпотеку під 10% - Шмигаль.
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:28
Золотое дно для откатов и распилов. Где не рыночные отношения - всегда коррупция. При пирамиде ОВГЗ и коронавирусе госуправления никто не будет держать гривни в банке даже под 10% годовых.
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:29
Какой дурак-банкир будет выдавать ипотеку под 10%, если можно вложиться в ОВГЗ? Доходность выше, риски ниже, резервы формировать не нужно.
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:05
Re: Вже маємо можливість говорити про іпотеку під 10% - Шмиг
Народная мудрость: "Говорить - не мешки ворочать."
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:14
Накинулись Там же написано "есть возможность говорить", никакого обмана
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