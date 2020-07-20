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Ринки насторожилися: чого
очікують інвестори від нового...

Ринки насторожилися: чого очікують інвестори від нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:40

Ринки насторожилися: чого очікують інвестори від нового...

Пропонуємо до обговорення:
По крайней мере, поки від нового глави НБУ немає чітких заяв щодо майбутньої політики регулятора.

Дивися повний текст Ринки насторожилися: чого очікують інвестори від нового голови НБУ.
R2
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