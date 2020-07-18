Міністр також звинуватив структури, близькі до НБУ, у спекуляціях на ринку ОВДП.
Дивися повний текст Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння економіки - Петрашко.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:23
Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння економіки - Петрашко.
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:45
Укрепление гривны показывает об укреплении економики, уменьшения инфляции, стабильных ценах на заправках, уверенность в завтрашнем дне. Таких профанов в економике необходимо увольнять и привлекать к ответсвенности
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:46
невдаха і неук.
Правильно це звучить так:
петрашко: "ми тут думали кого призначити винним за той пздц, що ми зробили в економіці, і вирішили що це буде Нац. банк і covid."
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:01
Re: Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...
Секта самокатчиков....
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