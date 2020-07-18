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Зміцнення гривні у 2019 році
стало причиною падіння...

Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:23

Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр також звинуватив структури, близькі до НБУ, у спекуляціях на ринку ОВДП.

Дивися повний текст Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння економіки - Петрашко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:31

Это -0
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:45

Укрепление гривны показывает об укреплении економики, уменьшения инфляции, стабильных ценах на заправках, уверенность в завтрашнем дне. Таких профанов в економике необходимо увольнять и привлекать к ответсвенности
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:46

невдаха і неук.
Правильно це звучить так:
петрашко: "ми тут думали кого призначити винним за той пздц, що ми зробили в економіці, і вирішили що це буде Нац. банк і covid."
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:01

Re: Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...

Секта самокатчиков....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:36

  bklochok написав:Укрепление гривны показывает об укреплении економики, уменьшения инфляции, стабильных ценах на заправках, уверенность в завтрашнем дне. Таких профанов в економике необходимо увольнять и привлекать к ответсвенности

А в 2019 було такое укрепление економики что курс с 27 занесло аж на 23?
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:53

Причиною падіння економіки в другому півріччі 2019, є прихід таких от "міністрів" і компанії до влади. ІНШИХ ПРИЧИН- НЕ БУ ЛО!!!!
nikt
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:58

Винуватий Гончарук, який дещо обіцяв - 40% ВВП
Пацан сказав -40 -- пацан зробив -40
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Все правильно сказал.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:21

Економісти з задзеркалля. Їх послухати, так в Зімбабве мала бути найкраща економіка світу поки вони не відмовилися від своєї валюти, яка постійно девальвувала.
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