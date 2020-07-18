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Зміцнення гривні у 2019 році
стало причиною падіння...

Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:22

Прошлая зима была аномально теплой из-за всемирного похолодания?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:22

Конкретно ,какие -не сказал. Потому,что их -нет, по сути. Ну,кроме, повышение доходов работниокв и пенсионеров. Да, и ,подорожание, украинских ресурсов для неэфеективных производителей и все...Все остальное -прямо связано с долларом. Если -повышение зарплаты с 370 до 400 долларов - у каких то сфер экономике ,вызвал обвал, то нужно спросить,а нужны ли они...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:52

Сценарий был заранее продуман для обогащения определенного круга лиц .
А по поводу доллара : еще год назад Коломойский сказал - будет по 30 .
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43

И этот де*** Петрушка министр развития экономики. То Омельян то Петрушка клонируют может где этих баранов.
tigr-uu
 
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