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Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:22
Прошлая зима была аномально теплой из-за всемирного похолодания?
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RomanTik
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:22
Конкретно ,какие -не сказал. Потому,что их -нет, по сути. Ну,кроме, повышение доходов работниокв и пенсионеров. Да, и ,подорожание, украинских ресурсов для неэфеективных производителей и все...Все остальное -прямо связано с долларом. Если -повышение зарплаты с 370 до 400 долларов - у каких то сфер экономике ,вызвал обвал, то нужно спросить,а нужны ли они...
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laa1999
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:52
Сценарий был заранее продуман для обогащения определенного круга лиц .
А по поводу доллара : еще год назад Коломойский сказал - будет по 30 .
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olgakosuk
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43
И этот де*** Петрушка министр развития экономики. То Омельян то Петрушка клонируют может где этих баранов.
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tigr-uu
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:24
tigr-uu написав:
И этот де*** Петрушка министр развития экономики. То Омельян то Петрушка клонируют может где этих баранов.
В львовском схронхозе.
kyiv7777 написав:
невдаха і неук.
Правильно це звучить так:
петрашко: "ми тут думали кого призначити винним за той пздц, що ми зробили в економіці, і вирішили що це буде Нац. банк і covid."
И ни один из них до сих пор так и не признал, что основная причина в сегодняшнем шмыганье курса в следствие собственноручно устроенного ими карантиномора.
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Аlександр
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Додано: Сер 22 лип, 2020 20:37
bklochok написав:
Укрепление гривны показывает об укреплении економики, уменьшения инфляции, стабильных ценах на заправках, уверенность в завтрашнем дне. Таких профанов в економике необходимо увольнять и привлекать к ответсвенности
Бред.
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BIGor
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