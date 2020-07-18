Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:22
Конкретно ,какие -не сказал. Потому,что их -нет, по сути. Ну,кроме, повышение доходов работниокв и пенсионеров. Да, и ,подорожание, украинских ресурсов для неэфеективных производителей и все...Все остальное -прямо связано с долларом. Если -повышение зарплаты с 370 до 400 долларов - у каких то сфер экономике ,вызвал обвал, то нужно спросить,а нужны ли они...
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:52
Сценарий был заранее продуман для обогащения определенного круга лиц .
А по поводу доллара : еще год назад Коломойский сказал - будет по 30 .
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43
И этот де*** Петрушка министр развития экономики. То Омельян то Петрушка клонируют может где этих баранов.
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:24
В львовском схронхозе.
И ни один из них до сих пор так и не признал, что основная причина в сегодняшнем шмыганье курса в следствие собственноручно устроенного ими карантиномора.
Додано: Сер 22 лип, 2020 20:37
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:02
Зачем так мелочиться, может сразу одним махом доллар по 40-50гр., тогда глядишь и экономика поднимется, браво и пенсия 30$. А коммуналка конечно же европейская, ведь мы же идем в Европу.......
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