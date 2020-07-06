Попередню суму збитку оцінюють в 80 млн грн, пише dubinsky.pro.
Дивися повний текст Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві Подільського моста - ЗМІ.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:50
Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві...
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Дивися повний текст Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві Подільського моста - ЗМІ.
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:50
Маловато, мин. в 20 раз больше, злоупотребления по компенсациям за участки при строительстве, хотя там садоводство и никаких капитальных строений, гаражей быть не должно, до конца года мост необходимо запустить в експлуатацию и строить ветку метро на Троещину
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