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Нацполіція назвала суму
розкрадань при будівництві...

Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:50

Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві...

Пропонуємо до обговорення:
Попередню суму збитку оцінюють в 80 млн грн, пише dubinsky.pro.

Дивися повний текст Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві Подільського моста - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:50

Маловато, мин. в 20 раз больше, злоупотребления по компенсациям за участки при строительстве, хотя там садоводство и никаких капитальных строений, гаражей быть не должно, до конца года мост необходимо запустить в експлуатацию и строить ветку метро на Троещину
bklochok
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