Попередню суму збитку оцінюють в 80 млн грн, пише dubinsky.pro.
Дивися повний текст Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві Подільського моста - ЗМІ.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:50
Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві...
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Дивися повний текст Нацполіція назвала суму розкрадань при будівництві Подільського моста - ЗМІ.
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:35
Не многовато ? Ну а то что воруют по всей стране, ну так это, как там говорил один товарищ "общеизвестный факт, не требующий доказательств", и конца и края этому не видно, не в зависимости от фамилии президента и его обещаний.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:45
ЧерновецьКИЙ та його молода команда собаку з'їли на популізмі та крадіжці.
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