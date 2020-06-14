RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фонд гарантування продав
власність «Дельта Банку» на 14...

Фонд гарантування продав власність «Дельта Банку» на 14...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:04

Фонд гарантування продав власність «Дельта Банку» на 14...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав пул активів «Дельта Банку» на суму 14,3 млрд грн лише за 30,6 млн грн компанії «ФК» Інвестохіллс Веста» Андрія Волкова з «Альфа-Банку».

Дивися повний текст Фонд гарантування продав власність «Дельта Банку» на 14 млрд грн лише за 30 мільйонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89393
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:04

А не можна було повернути, залишити в державній власності наприклад 7 гектарів землі, якщо потенційна вартість продажу її дуже низька?
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:15

Бони и Клайд - это вмести с банкирами дельты обкурились нбу и сбу?
l4567
 
Повідомлень: 100
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з...
R2 » Чет 16 лип, 2020 18:18
2 130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 11:11
skirta_igor
У Києві головний офіс «Дельта Банку» виставили на продаж...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 15:47
1 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 15:47
igorbuda52
ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів
R2 » Нед 14 чер, 2020 20:49
4 608
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 09:56
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.