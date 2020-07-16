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Андрій Гойлов: чому НБУ не
варто знижувати облікову...

Андрій Гойлов: чому НБУ не варто знижувати облікову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:55

Андрій Гойлов: чому НБУ не варто знижувати облікову...

Пропонуємо до обговорення:
З січня і до сьогодні показник скорочено більш ніж вдвічі.

Дивися повний текст Андрій Гойлов: чому НБУ не варто знижувати облікову ставку 23 липня.
R2
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