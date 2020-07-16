З січня і до сьогодні показник скорочено більш ніж вдвічі.
Дивися повний текст Андрій Гойлов: чому НБУ не варто знижувати облікову ставку 23 липня.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:55
Андрій Гойлов: чому НБУ не варто знижувати облікову...
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Дивися повний текст Андрій Гойлов: чому НБУ не варто знижувати облікову ставку 23 липня.
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