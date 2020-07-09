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Україна вводить безвіз ще з 6 країнами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:56
Пропонуємо до обговорення:
"Безвіз" з цими країнами почнеться з 1 серпня.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:56
тепер друзі прєпі3дента з Оману зможуть в'їжджати без віз
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