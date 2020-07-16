"Безвіз" з цими країнами почнеться з 1 серпня.
Дивися повний текст Україна вводить безвіз ще з 6 країнами.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:56
Україна вводить безвіз ще з 6 країнами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вводить безвіз ще з 6 країнами.
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:39
сколько интересно миллионов туристов-индусов приедет в первый месяц либерализации.
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