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Україна вводить
безвіз ще з 6 країнами

Україна вводить безвіз ще з 6 країнами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:56

Україна вводить безвіз ще з 6 країнами

Пропонуємо до обговорення:
"Безвіз" з цими країнами почнеться з 1 серпня.

Дивися повний текст Україна вводить безвіз ще з 6 країнами.
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тепер друзі прєпі3дента з Оману зможуть в'їжджати без віз
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сколько интересно миллионов туристов-индусов приедет в первый месяц либерализации.
vitoauto
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