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Дивися повний текст Киянам безкоштовно встановлять \"розумні\" лічильники.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:44
Киянам безкоштовно встановлять "розумні" лічильники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам безкоштовно встановлять \"розумні\" лічильники.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:50
Re: Киянам безкоштовно встановлять
Та ні - це стара схема роботи . Прикарпатобленерго колись взагалі 2 рази лічильники міняли . На другий раз поставили з дистанційним зняттям показань ... Все одно їм це вигідніше - бо точний облік реально більше грошей приносить - і вкрасти дуже непросто ...
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:54
Потом эти умные счетчики будут по-умному отключать нагрузку при превышении потребляемой мощности сверх договорной, которая в старом фонде около 2,5 кВт. И заплатят куивляны уже за увеличение этой самой договорной мощности.
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:27
Боршаговка и Нивки.
В подъезде за 20 лет жек ни разу лампочки не менял, все делают жильцы, а тут воровская контора решила облагодетельствовать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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