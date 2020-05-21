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Киянам безкоштовно встановлять
"розумні" лічильники

Киянам безкоштовно встановлять "розумні" лічильники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:44

Киянам безкоштовно встановлять "розумні" лічильники

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Finance.ua у ДТЕК.

Дивися повний текст Киянам безкоштовно встановлять \"розумні\" лічильники.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:44

"Бесплатный" счетчик компенсируют стоимостью настройки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:50

Re: Киянам безкоштовно встановлять

Та ні - це стара схема роботи . Прикарпатобленерго колись взагалі 2 рази лічильники міняли . На другий раз поставили з дистанційним зняттям показань ... Все одно їм це вигідніше - бо точний облік реально більше грошей приносить - і вкрасти дуже непросто ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:54

Потом эти умные счетчики будут по-умному отключать нагрузку при превышении потребляемой мощности сверх договорной, которая в старом фонде около 2,5 кВт. И заплатят куивляны уже за увеличение этой самой договорной мощности.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:27

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Finance.ua у ДТЕК.

Дивися повний текст Киянам безкоштовно встановлять "розумні" лічильники.

Боршаговка и Нивки.
В подъезде за 20 лет жек ни разу лампочки не менял, все делают жильцы, а тут воровская контора решила облагодетельствовать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:45

Re: Киянам безкоштовно встановлять

Интересно. А изначально накручены будут в какую сторону?
Че то очень добрые какие то, хотят чтобы ночью мы экономили.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:53

На старых счётчиках можно мутить, а вот на новых уже посложнее это будет делать. бесплатный сыр как обычно в мышеловке.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:55

ул. Гарматная, 38-А; - это новостройка УКРБУДа, введенная в эксплуатацию пару лет назад
там действительно устаревшие счетчики
kovalan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:42

  kovalan написав:ул. Гарматная, 38-А; - это новостройка УКРБУДа, введенная в эксплуатацию пару лет назад
там действительно устаревшие счетчики


Ну так , а втюхивали их наверняка с тройным накрутом. Витальке с корешками жить,то на что-то надо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:05

  kovalan написав:ул. Гарматная, 38-А; - это новостройка УКРБУДа, введенная в эксплуатацию пару лет назад
там действительно устаревшие счетчики


Это хваленый clap не успели доделать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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