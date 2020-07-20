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В Україні знайшли гроші на
підвищення мінімалки: в...

В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:22

В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2020-м мінімальну зарплату (МЗП) підвищать з 4 723 до 5 000 грн.

Дивися повний текст В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в Мінфіні розкрили плани.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:22

"Малые предприниматели должны стремиться.к этой цифре" Кто их спрашивать будет,плати налоги от новой минималки,нет ,закрывайся и увольняй людей,для регионов то,что надо.
avoska220
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