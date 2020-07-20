В Україні в 2020-м мінімальну зарплату (МЗП) підвищать з 4 723 до 5 000 грн.
Дивися повний текст В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в Мінфіні розкрили плани.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:22
В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в Мінфіні розкрили плани.
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:22
"Малые предприниматели должны стремиться.к этой цифре" Кто их спрашивать будет,плати налоги от новой минималки,нет ,закрывайся и увольняй людей,для регионов то,что надо.
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