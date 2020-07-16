|
|
СБУ викрила масштабне розкрадання коштів в «Укрзалізниці»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця", що створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.
Дивися повний текст СБУ викрила масштабне розкрадання коштів в «Укрзалізниці»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89401
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:26
За что платят ох******е деньги наблюдательному совету??????????
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему