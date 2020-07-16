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СБУ викрила масштабне розкрадання
коштів в «Укрзалізниці»

СБУ викрила масштабне розкрадання коштів в «Укрзалізниці»
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:26

СБУ викрила масштабне розкрадання коштів в «Укрзалізниці»

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця", що створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:26

За что платят ох******е деньги наблюдательному совету??????????
Галина441
 
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