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Авто з США: МВС ускладнює
процедуру, документ - на...

Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48

Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі заявив начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.

Дивися повний текст Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на фінальній стадії.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48

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