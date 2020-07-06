Про це в коментарі заявив начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.
Дивися повний текст Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на фінальній стадії.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48
Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на фінальній стадії.
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48
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