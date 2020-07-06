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Авто з США: МВС ускладнює
процедуру, документ - на...

Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48

Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі заявив начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.

Дивися повний текст Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на фінальній стадії.
R2
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Украинское государство - надежный партнер и верный друг своих граждан!
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сволочі сидять у думають як людям гірше зробити.. щоб вони ..охли
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все для людей. Конкретних людей.
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Нет слов,кроме мата.Это аваковское министерство,вместо того,чтобы бороться за безопасность на дорогах выдумывает очередные коррупционные кормушки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:08

Ну прям как в той известной народной сказке "ПОДИ ТУДА — НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО — НЕ ЗНАЮ ЧТО":


"скажи царю, чтобы задал он стрелку вот какую службу — ее не то что выполнить, трудно и выдумать: послал бы его за тридевять земель, в тридесятое царство добыть кота Баюна"
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:15

Re: Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...

Это увеличит время и удорожит процесс, но усложнит не сильно. Ставим на регистрацию в Грузии и уже на основе грузинских регистрационных документов, ставим на учёт в Украине.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:28

Re: Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...

На таможне сейчас полный пиз-ц, как в старые янучарские времена. Пустая казна, зелёные велосипедисты рисуют любые цифры налогов с потолка в отделе тарифах. Команда фас. Так что будут зажимать все что шевелится через границу.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:24

Народ у нас ушлый, всё равно найдёт как завозить этот битый хлам
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ур**, скоты и твари.
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