Про це в коментарі заявив начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.
Дивися повний текст Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на фінальній стадії.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48
Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на фінальній стадії.
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48
Украинское государство - надежный партнер и верный друг своих граждан!
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:58
Нет слов,кроме мата.Это аваковское министерство,вместо того,чтобы бороться за безопасность на дорогах выдумывает очередные коррупционные кормушки.
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:08
Ну прям как в той известной народной сказке "ПОДИ ТУДА — НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО — НЕ ЗНАЮ ЧТО":
"скажи царю, чтобы задал он стрелку вот какую службу — ее не то что выполнить, трудно и выдумать: послал бы его за тридевять земель, в тридесятое царство добыть кота Баюна"
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:15
Re: Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
Это увеличит время и удорожит процесс, но усложнит не сильно. Ставим на регистрацию в Грузии и уже на основе грузинских регистрационных документов, ставим на учёт в Украине.
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:28
Re: Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
На таможне сейчас полный пиз-ц, как в старые янучарские времена. Пустая казна, зелёные велосипедисты рисуют любые цифры налогов с потолка в отделе тарифах. Команда фас. Так что будут зажимать все что шевелится через границу.
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