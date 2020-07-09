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Едвард Дубинський: ТОП-5
секретів заощадження коштів

Едвард Дубинський: ТОП-5 секретів заощадження коштів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:56

Едвард Дубинський: ТОП-5 секретів заощадження коштів

Пропонуємо до обговорення:
За допомогою яких правил кожен з нас може захистити свої заощадження під час кризи.

Дивися повний текст Едвард Дубинський: ТОП-5 секретів заощадження коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:57

После карантина у людей денег нет! Напишите статью, где взять денег на выгодных условиях?
KULANDALE
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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