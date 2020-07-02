З 1 липня в Україні ринок мікрофінансових організацій буде регулюватися Національним банком України.
Дивися повний текст Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і їхніх клієнтів.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59
Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і їхніх клієнтів.
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59
Короче говоря, дают зеленый свет МФО компаниям, которые просто сожгут рынок банковских кредитов, так как закредитуют всех и вся!
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