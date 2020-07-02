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Олександр Холод: про наслідки
зміни регуляції для МФО і...

Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59

Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня в Україні ринок мікрофінансових організацій буде регулюватися Національним банком України.

Дивися повний текст Олександр Холод: про наслідки зміни регуляції для МФО і їхніх клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59

Короче говоря, дают зеленый свет МФО компаниям, которые просто сожгут рынок банковских кредитов, так как закредитуют всех и вся!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:00

Банкам придется подстраиваться под МФО, что не очень то и легко!
KULANDALE
 
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