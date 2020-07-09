Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.
Дивися повний текст Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06
Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня
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Дивися повний текст Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
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