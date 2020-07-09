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Уряд продовжив адаптивний
карантин до 31 серпня

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

Дивися повний текст Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06

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