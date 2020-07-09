Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.
Дивися повний текст Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06
Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня
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Дивися повний текст Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:04
“Регіони, які перебувають в зеленій зоні постійно – не потребують втручання. Жовтий – це така собі буферна зона. Або ще помаранчева та червона (зони. – Ред.). Ці критерії розроблені на основі нашого досвіду та на основі досвіду наших іноземних партнерів”, – сказав Степанов.
Карту з цими кольоровими зонами так і не знайшла. (А был ли мальчик?) Хто бачив, киньте, б-ласка, посилання сюди.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:29
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:31
У нас какой то недокарантин. Толи он есть толи его нет. Вернее по факту его нет, но право нагнуть вас за его несоблюдение есть. Попасть на прием в некоторые службы и органы то же проблематично, ссылаются на карантин, как пример облэнерго.
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