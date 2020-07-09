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Уряд продовжив адаптивний
карантин до 31 серпня

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

Дивися повний текст Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:06

коронабесие продолжается...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:04

“Регіони, які перебувають в зеленій зоні постійно – не потребують втручання. Жовтий – це така собі буферна зона. Або ще помаранчева та червона (зони. – Ред.). Ці критерії розроблені на основі нашого досвіду та на основі досвіду наших іноземних партнерів”, – сказав Степанов.

Карту з цими кольоровими зонами так і не знайшла. (А был ли мальчик?) Хто бачив, киньте, б-ласка, посилання сюди.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:29

  fler написав:Карту з цими кольоровими зонами так і не знайшла. (А был ли мальчик?) Хто бачив, киньте, б-ласка, посилання сюди.

Карты еще нет:
Рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на базі зібраних даних.

-- следите за новостями :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:31

У нас какой то недокарантин. Толи он есть толи его нет. Вернее по факту его нет, но право нагнуть вас за его несоблюдение есть. Попасть на прием в некоторые службы и органы то же проблематично, ссылаются на карантин, как пример облэнерго.
Igorten
 
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