До кінця року людство може отримати вакцину проти коронавірусу.
Дивися повний текст Скільки коштуватиме вакцина проти коронавірусу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:08
Скільки коштуватиме вакцина проти коронавірусу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштуватиме вакцина проти коронавірусу.
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:09
причём вопросы эффективности и безопасности вакцин похоже никого не беспокоят - главное как всегда прибыль...
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:22
Не смогли в буквы?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|