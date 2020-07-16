RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштуватиме
вакцина проти коронавірусу

Скільки коштуватиме вакцина проти коронавірусу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:08

Скільки коштуватиме вакцина проти коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року людство може отримати вакцину проти коронавірусу.

Дивися повний текст Скільки коштуватиме вакцина проти коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89403
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:09

причём вопросы эффективности и безопасности вакцин похоже никого не беспокоят - главное как всегда прибыль...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:22

  Тракторист написав:причём вопросы эффективности и безопасности вакцин похоже никого не беспокоят - главное как всегда прибыль...

Не смогли в буквы?
Наша мета – донести вакцину до кожного і зробити це на некомерційній основі, тому ми будемо надавати вакцину за собівартістю. За собівартістю це буде приблизно 2,5 євро за одиницю

перші результати випробування препарату показали, що він безпечний і викликає імунну відповідь. Тепер має початися 3 етап досліджень, перш ніж вакцину запустять у масове виробництво.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 26.02.18
Подякував: 473 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки отримують українські тестувальники (інфографіка)
R2 » Пон 20 лип, 2020 20:20
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 22:23
bazaroof
Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
R2 » Чет 16 лип, 2020 17:31
5 317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 20:22
Dear_Sir
Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...
R2 » Нед 19 лип, 2020 11:40
9 607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 14:10
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17214)
22.07.2020 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.