RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть
змінити податок на авто

В Україні хочуть змінити податок на авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11

В Україні хочуть змінити податок на авто

Пропонуємо до обговорення:
Зареєстровані у Верховній Раді законопроекти №3704, 3705 та 3706.

Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податок на авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89404
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11

Ну и Покупай себе новые машины А я уже 10 лет езжу на двенадцатилетний машине. У меня Mercedes Vito с 3 литровым двигателем Я балдею от него и не на что в ближайшее время менять не собираюсь у меня мотор не выходил ещё даже половину своего ресурса. Нагод мне впали ваши новые автомобили. У меня автомобиль оборудован сажевым фильтром. И системе common-rail которой уже более 15 лет от этого она не становится хуже. Дайте мне возможность отменить акциз и перевести мой универсальный автомобиль в нужную мне категорию из грузового в пассажирский. Потому что наши странные люди почему-то думают что если автомобиль типа грузовой это в нём нельзя возить пассажиров.
softfavorite
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 25.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:34

softfavorite, ничего страшного, скоро примут налог и на старые автомобили, от увидишь...
nych99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:34

Назаренко - лоббист, прикидывающийся дурачком.
В других странах, где проводится разумная государственная политика, совершенно другие условия.
Odessit-investor
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.12.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:50

Нич99, ну если примут скорее всего будет все равно дешевле платить налог чем покупать за цену которая превышает мой автомобиль Раз в пять как минимум новый автомобиль. Так что или буду платить налог или вообще Продам машину Возможно даже на запчасти и куплю велосипед и всё буду ездить на каршеринге и пусть водилы за меня обслуживают свои машины и меня возят А я буду в этот момент сидеть в компьютере или в телефоне рассматривать пейзажи и думать какая молодец а ни лохи.
softfavorite
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 25.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авто з США: МВС ускладнює процедуру, документ - на...
R2 » Сер 22 лип, 2020 14:48
3 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 16:44
vstasiuk
В Україні знайшли гроші на підвищення мінімалки: в...
R2 » Сер 22 лип, 2020 14:22
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 14:22
avoska220
Автомобілі боржників в Україні почали виявляти...
R2 » Пон 20 лип, 2020 09:52
4 218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 11:38
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17216)
22.07.2020 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.