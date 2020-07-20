В Україні хочуть змінити податок на авто

Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11

Ну и Покупай себе новые машины А я уже 10 лет езжу на двенадцатилетний машине. У меня Mercedes Vito с 3 литровым двигателем Я балдею от него и не на что в ближайшее время менять не собираюсь у меня мотор не выходил ещё даже половину своего ресурса. Нагод мне впали ваши новые автомобили. У меня автомобиль оборудован сажевым фильтром. И системе common-rail которой уже более 15 лет от этого она не становится хуже. Дайте мне возможность отменить акциз и перевести мой универсальный автомобиль в нужную мне категорию из грузового в пассажирский. Потому что наши странные люди почему-то думают что если автомобиль типа грузовой это в нём нельзя возить пассажиров.