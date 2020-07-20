Зареєстровані у Верховній Раді законопроекти №3704, 3705 та 3706.
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податок на авто.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11
В Україні хочуть змінити податок на авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податок на авто.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11
Ну и Покупай себе новые машины А я уже 10 лет езжу на двенадцатилетний машине. У меня Mercedes Vito с 3 литровым двигателем Я балдею от него и не на что в ближайшее время менять не собираюсь у меня мотор не выходил ещё даже половину своего ресурса. Нагод мне впали ваши новые автомобили. У меня автомобиль оборудован сажевым фильтром. И системе common-rail которой уже более 15 лет от этого она не становится хуже. Дайте мне возможность отменить акциз и перевести мой универсальный автомобиль в нужную мне категорию из грузового в пассажирский. Потому что наши странные люди почему-то думают что если автомобиль типа грузовой это в нём нельзя возить пассажиров.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:34
softfavorite, ничего страшного, скоро примут налог и на старые автомобили, от увидишь...
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:34
Назаренко - лоббист, прикидывающийся дурачком.
В других странах, где проводится разумная государственная политика, совершенно другие условия.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:50
Нич99, ну если примут скорее всего будет все равно дешевле платить налог чем покупать за цену которая превышает мой автомобиль Раз в пять как минимум новый автомобиль. Так что или буду платить налог или вообще Продам машину Возможно даже на запчасти и куплю велосипед и всё буду ездить на каршеринге и пусть водилы за меня обслуживают свои машины и меня возят А я буду в этот момент сидеть в компьютере или в телефоне рассматривать пейзажи и думать какая молодец а ни лохи.
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