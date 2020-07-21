В Україні хочуть змінити податок на авто

Додано: Сер 22 лип, 2020 17:00

И ещё по поводу старых автомобилей старый автомобиль старому автомобилю рознь мягко говоря сверх не корректно оценивать состояние автомобиля по его возрасту. Это какая-то глупость это страна не перестаёт удивлять Почему я обязан именно подчеркиваю обязан покупать новый автомобиль Какого хрена я извиняюсь? Меня трижды устраивает мой отличный автомобиль который быть может быть мне подарил Мой дед и он мне дорог как память. Может быть этот автомобиль только с виду и по техпаспорту старый может быть у него вообще вся начинка новая поменяно полгода назад кто об этом знает? Это какой-то последний де*** в этой стране. Почему-то лоббисты и идиоты решают в этой стране все вопросы. Дураки управляют дилетантами. под присмотром лоббистов. Вся эта возня только из-за одного заработать денег. В китайских городах промышленные предприятия создают такой смог что люди умирают от легочных заболеваний но тем не менее страна развивается выходит в лидеры и побеждает весь мир. А тут нашли к чему придраться придраться видите ли нашей сверх развитой стране не устраивает автомобили с уровень выхлпов евро-3 евро-4 нам Срочно вот просто позарез всем это предмет первой необходимости автомобиль по стандарту евро-5 Да пошли вы все к чёрту...