Зареєстровані у Верховній Раді законопроекти №3704, 3705 та 3706.
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податок на авто.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11
В Україні хочуть змінити податок на авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податок на авто.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:11
Ну и Покупай себе новые машины А я уже 10 лет езжу на двенадцатилетний машине. У меня Mercedes Vito с 3 литровым двигателем Я балдею от него и не на что в ближайшее время менять не собираюсь у меня мотор не выходил ещё даже половину своего ресурса. Нагод мне впали ваши новые автомобили. У меня автомобиль оборудован сажевым фильтром. И системе common-rail которой уже более 15 лет от этого она не становится хуже. Дайте мне возможность отменить акциз и перевести мой универсальный автомобиль в нужную мне категорию из грузового в пассажирский. Потому что наши странные люди почему-то думают что если автомобиль типа грузовой это в нём нельзя возить пассажиров.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:34
softfavorite, ничего страшного, скоро примут налог и на старые автомобили, от увидишь...
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:34
Назаренко - лоббист, прикидывающийся дурачком.
В других странах, где проводится разумная государственная политика, совершенно другие условия.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:50
Нич99, ну если примут скорее всего будет все равно дешевле платить налог чем покупать за цену которая превышает мой автомобиль Раз в пять как минимум новый автомобиль. Так что или буду платить налог или вообще Продам машину Возможно даже на запчасти и куплю велосипед и всё буду ездить на каршеринге и пусть водилы за меня обслуживают свои машины и меня возят А я буду в этот момент сидеть в компьютере или в телефоне рассматривать пейзажи и думать какая молодец а ни лохи.
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:00
И ещё по поводу старых автомобилей старый автомобиль старому автомобилю рознь мягко говоря сверх не корректно оценивать состояние автомобиля по его возрасту. Это какая-то глупость это страна не перестаёт удивлять Почему я обязан именно подчеркиваю обязан покупать новый автомобиль Какого хрена я извиняюсь? Меня трижды устраивает мой отличный автомобиль который быть может быть мне подарил Мой дед и он мне дорог как память. Может быть этот автомобиль только с виду и по техпаспорту старый может быть у него вообще вся начинка новая поменяно полгода назад кто об этом знает? Это какой-то последний де*** в этой стране. Почему-то лоббисты и идиоты решают в этой стране все вопросы. Дураки управляют дилетантами. под присмотром лоббистов. Вся эта возня только из-за одного заработать денег. В китайских городах промышленные предприятия создают такой смог что люди умирают от легочных заболеваний но тем не менее страна развивается выходит в лидеры и побеждает весь мир. А тут нашли к чему придраться придраться видите ли нашей сверх развитой стране не устраивает автомобили с уровень выхлпов евро-3 евро-4 нам Срочно вот просто позарез всем это предмет первой необходимости автомобиль по стандарту евро-5 Да пошли вы все к чёрту...
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:06
Более того любой автомобиль можно переоборудовать или дооборудовать системами очистки выхлопа до нужных стандартов всё это решаемая технические вопросы далеко несложные Почему я еще раз подчеркиваю обязан именно обязан покупать новый автомобиль чтобы мне все верили что он соответствует современным уровнем выхлопов???? Более того любой автомобиль можно оборудовать газобаллонным оборудованием и тогда естественно у него уровень выхлопов практически будет равен нулю. Вышла информация что в Египте на государственном уровне перестали регистрировать автомобили которые ездят нне на природном газе. То есть пожалуйста ставь ГБО ис-3 в свой автомобиль и никаких налогов. Никакого lobby нового транспорта. Чтобы эти барыжные салоны зарабатывали деньги. Фары в машине новые приделали и уже машина якобы супер хай-тёк. Последняя модель последнего года которая продаётся за мешок денег. Его все обязаны именно подчеркиваю обязаны покупать эти машины которые Вам навязали потому что они якобы соответствуют каким-то нормам и вы должны заплатить мешок денег а если вас это не устраивает то платить налог на тот аппарат который у вас уже есть. Браво.
|