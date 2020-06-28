В Україні хочуть змінити податок на авто

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 22:43
Я хотел сказать что покупка нового автомобиля в салоне это выбор человека добровольный нельзя его принуждать к этому через какие-то финансовые схемы. А если очень хочется то оценку автомобиля на предмет соответствия каким-то стандартам нужно производить на основе его технического анализа а не на основе года выпуска. Так и запиши, днище.
Додано: Чет 23 лип, 2020 00:21
Отмените ПДВ или понизьте его до 5-10% и сделайте невозвратным! Альтернатива - налог с продаж...
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