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В Україні хочуть змінити податок на авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:43
Я хотел сказать что покупка нового автомобиля в салоне это выбор человека добровольный нельзя его принуждать к этому через какие-то финансовые схемы. А если очень хочется то оценку автомобиля на предмет соответствия каким-то стандартам нужно производить на основе его технического анализа а не на основе года выпуска. Так и запиши, днище.
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softfavorite
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Додано: Чет 23 лип, 2020 00:21
Отмените ПДВ или понизьте его до 5-10% и сделайте невозвратным! Альтернатива - налог с продаж...
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Delta7
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Додано: Чет 23 лип, 2020 00:38
4801834, это в год или в час? Насчёт Богданов И вообще тяжелых машин согласен А легковушки вы уж извините. Сперва поставьте очистные сооружения на все металл перерабатывающая и химические предприятия страны а то я как житель днепродыма знаете ли надышался уже. Жаль сюда нельзя фото добавлять для наглядности. Но ещё насчёт Богдана хочу сказать что на любой Богдан тоже можно поставить сажевый фильтр и у него Выхлоп будет вполне нормальный. Вы никогда не замечали как например какого-нибудь спринтера или Volkswagen LT который по размерам совсем не Богдан а наоборот довольно-таки и качественные иномарка, так вот у неё из выхлопной трубы валит просто как из паровоза, никогда не задумывались Почему? А я вам скажу потому что они специально вырезают сажевый фильтр из выхлопной системы потому что он дорогой. Так вот проблема не в возрасте машины а проблема в том что у нас кто как хочет так над машиной и издевается И удаляют из неё сажевые фильтры и т.д. и т.п. можно купить новую машину удалить фильтр и она вонять будет как 30 летняя.
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softfavorite
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:39
владельцы жигулкй и ланосов ,не кипешуйте,вас это не касается.Финансово наказывают,как принято при нынешней власти,средний класс
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asistant3
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Додано: Чет 23 лип, 2020 09:04
Скажите этому эксперту,что во всем мире большинству населения доступны новые авто,а у нас только тем кто у кормушки.Так что,пока так.
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torpeda6310
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Додано: Чет 23 лип, 2020 09:12
softfavorite написав:
4801834, это в год или в час? Насчёт Богданов И вообще тяжелых машин согласен А легковушки вы уж извините. Сперва поставьте очистные сооружения на все металл перерабатывающая и химические предприятия страны а то я как житель днепродыма знаете ли надышался уже. Жаль сюда нельзя фото добавлять для наглядности. Но ещё насчёт Богдана хочу сказать что на любой Богдан тоже можно поставить сажевый фильтр и у него Выхлоп будет вполне нормальный. Вы никогда не замечали как например какого-нибудь спринтера или Volkswagen LT который по размерам совсем не Богдан а наоборот довольно-таки и качественные иномарка, так вот у неё из выхлопной трубы валит просто как из паровоза, никогда не задумывались Почему? А я вам скажу потому что они специально вырезают сажевый фильтр из выхлопной системы потому что он дорогой. Так вот проблема не в возрасте машины а проблема в том что у нас кто как хочет так над машиной и издевается И удаляют из неё сажевые фильтры и т.д. и т.п. можно купить новую машину удалить фильтр и она вонять будет как 30 летняя.
На 99% Богданов сажевый фильтр сдохнет за пару дней.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:18
unicdima, это почему. Но а вообще-то что это может увеличить стоимость Богдана в два раза я не исключаю)))
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softfavorite
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:13
softfavorite написав:
4801834, это в год или в час? Насчёт Богданов И вообще тяжелых машин согласен А легковушки вы уж извините. Сперва поставьте очистные сооружения на все металл перерабатывающая и химические предприятия страны а то я как житель днепродыма знаете ли надышался уже. Жаль сюда нельзя фото добавлять для наглядности. Но ещё насчёт Богдана хочу сказать что на любой Богдан тоже можно поставить сажевый фильтр и у него Выхлоп будет вполне нормальный. Вы никогда не замечали как например какого-нибудь спринтера или Volkswagen LT который по размерам совсем не Богдан а наоборот довольно-таки и качественные иномарка, так вот у неё из выхлопной трубы валит просто как из паровоза, никогда не задумывались Почему? А я вам скажу потому что они специально вырезают сажевый фильтр из выхлопной системы потому что он дорогой. Так вот проблема не в возрасте машины а проблема в том что у нас кто как хочет так над машиной и издевается И удаляют из неё сажевые фильтры и т.д. и т.п. можно купить новую машину удалить фильтр и она вонять будет как 30 летняя.
Давайте, как на Западе, 10 летняя машина стоит - 1000 дол., но тот ,кто ей дает зеленій свет на поездки-покрівает все убытки,и будет ,как в США - Каско на 2 года -для новых авто бесплатно, а для 10 летних от 5 тыс.дол... Если -что-то качественно, то почему его выкидывают из Германии из-за ннессответствия экологическим сборам...
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laa1999
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:14
unicdima Не сдохнет...Учитывая кол-во перевезенных людей....
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laa1999
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:19
torpeda6310 написав:
Скажите этому эксперту,что во всем мире большинству населения доступны новые авто,а у нас только тем кто у кормушки.Так что,пока так.
В Индии и Китае на великах ездят -те ,кто не может купить авто. Чтобы бы -было,как в Германии, нужно запретить ввоз в страну -автомобилей не под Евро6...Плюс дикие страховки, чтобы других не калечели. Или ездь на автобусе, как большинство...
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laa1999
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