В Україні хочуть змінити податок на авто

Додано: Чет 23 лип, 2020 00:38

4801834, это в год или в час? Насчёт Богданов И вообще тяжелых машин согласен А легковушки вы уж извините. Сперва поставьте очистные сооружения на все металл перерабатывающая и химические предприятия страны а то я как житель днепродыма знаете ли надышался уже. Жаль сюда нельзя фото добавлять для наглядности. Но ещё насчёт Богдана хочу сказать что на любой Богдан тоже можно поставить сажевый фильтр и у него Выхлоп будет вполне нормальный. Вы никогда не замечали как например какого-нибудь спринтера или Volkswagen LT который по размерам совсем не Богдан а наоборот довольно-таки и качественные иномарка, так вот у неё из выхлопной трубы валит просто как из паровоза, никогда не задумывались Почему? А я вам скажу потому что они специально вырезают сажевый фильтр из выхлопной системы потому что он дорогой. Так вот проблема не в возрасте машины а проблема в том что у нас кто как хочет так над машиной и издевается И удаляют из неё сажевые фильтры и т.д. и т.п. можно купить новую машину удалить фильтр и она вонять будет как 30 летняя.