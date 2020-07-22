В Україні хочуть змінити податок на авто

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softfavorite написав:Более того любой автомобиль можно переоборудовать или дооборудовать системами очистки выхлопа до нужных стандартов всё это решаемая технические вопросы далеко несложные Почему я еще раз подчеркиваю обязан именно обязан покупать новый автомобиль чтобы мне все верили что он соответствует современным уровнем выхлопов???? Более того любой автомобиль можно оборудовать газобаллонным оборудованием и тогда естественно у него уровень выхлопов практически будет равен нулю. Вышла информация что в Египте на государственном уровне перестали регистрировать автомобили которые ездят нне на природном газе. То есть пожалуйста ставь ГБО ис-3 в свой автомобиль и никаких налогов. Никакого lobby нового транспорта. Чтобы эти барыжные салоны зарабатывали деньги. Фары в машине новые приделали и уже машина якобы супер хай-тёк. Последняя модель последнего года которая продаётся за мешок денег. Его все обязаны именно подчеркиваю обязаны покупать эти машины которые Вам навязали потому что они якобы соответствуют каким-то нормам и вы должны заплатить мешок денег а если вас это не устраивает то платить налог на тот аппарат который у вас уже есть. Браво.
Более того любой автомобиль можно переоборудовать или дооборудовать системами очистки выхлопа до нужных стандартов всё это решаемая технические вопросы далеко несложные -даже смешно читать...Если бы хоть один биток прошел повторную сертификацию, их бы не везли сюда, где она не нужна....
torpeda6310, о ещё один лоббобот. Браво. Перечитайте мои предыдущие посты Уважаемый. Вы не внимательно их читали. и ещё давайте сторгуемся на евро 7. а ещё лучше в 8. Ну разумеется чтобы дать возможность промышленным предприятиям вонять ещё сильнее люди же не должны замечать каких-то ухудшение...