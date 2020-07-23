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В Україні хочуть
змінити податок на авто

В Україні хочуть змінити податок на авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:21

  softfavorite написав:Более того любой автомобиль можно переоборудовать или дооборудовать системами очистки выхлопа до нужных стандартов всё это решаемая технические вопросы далеко несложные Почему я еще раз подчеркиваю обязан именно обязан покупать новый автомобиль чтобы мне все верили что он соответствует современным уровнем выхлопов???? Более того любой автомобиль можно оборудовать газобаллонным оборудованием и тогда естественно у него уровень выхлопов практически будет равен нулю. Вышла информация что в Египте на государственном уровне перестали регистрировать автомобили которые ездят нне на природном газе. То есть пожалуйста ставь ГБО ис-3 в свой автомобиль и никаких налогов. Никакого lobby нового транспорта. Чтобы эти барыжные салоны зарабатывали деньги. Фары в машине новые приделали и уже машина якобы супер хай-тёк. Последняя модель последнего года которая продаётся за мешок денег. Его все обязаны именно подчеркиваю обязаны покупать эти машины которые Вам навязали потому что они якобы соответствуют каким-то нормам и вы должны заплатить мешок денег а если вас это не устраивает то платить налог на тот аппарат который у вас уже есть. Браво.

Более того любой автомобиль можно переоборудовать или дооборудовать системами очистки выхлопа до нужных стандартов всё это решаемая технические вопросы далеко несложные -даже смешно читать...Если бы хоть один биток прошел повторную сертификацию, их бы не везли сюда, где она не нужна....
laa1999
 
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Смердить куницьким, який торгує американським шротом.
a_kymlach
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:43

страх потєрялі?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:38

laa1999, Я говорю не о том нужно или ненужно сертификация Я говорю о том что некорректно судить о машине по года её выпуска. вы невнимательно читаете то что я пишу.
softfavorite
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:42

torpeda6310, о ещё один лоббобот. Браво. Перечитайте мои предыдущие посты Уважаемый. Вы не внимательно их читали. и ещё давайте сторгуемся на евро 7. а ещё лучше в 8. Ну разумеется чтобы дать возможность промышленным предприятиям вонять ещё сильнее люди же не должны замечать каких-то ухудшение...
softfavorite
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:44

І який середній клас буде купляти машини по 31 штуці, якщо пристойна трирічна з США (і
зовсім не шрот) обійдеться в 15 разом з ремонтом?
taras_ruschak
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:20

В Чехии живёт 10,6 миллионов человек , в 4 раза меньше чем нас.
А клепают Шкоду на ура.
В чем проблема ?
Наверное нет такой коррупции.
valazonenko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:22

Какие налоги? У людей нет столько денег. Как говорили представитель былой власти - Останавитесь....
boichuk_oleg
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:28

  softfavorite написав:unicdima, это почему. Но а вообще-то что это может увеличить стоимость Богдана в два раза я не исключаю)))

патамушта на убитых движках они не живут.
на движках с пробегом система регенерации уже не справляется с сажей, поэтому их и удаляют. А нормальная очистка сажевого на СТО от 2500грн.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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