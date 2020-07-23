В Україні хочуть змінити податок на авто

softfavorite написав:

Более того любой автомобиль можно переоборудовать или дооборудовать системами очистки выхлопа до нужных стандартов всё это решаемая технические вопросы далеко несложные Почему я еще раз подчеркиваю обязан именно обязан покупать новый автомобиль чтобы мне все верили что он соответствует современным уровнем выхлопов???? Более того любой автомобиль можно оборудовать газобаллонным оборудованием и тогда естественно у него уровень выхлопов практически будет равен нулю. Вышла информация что в Египте на государственном уровне перестали регистрировать автомобили которые ездят нне на природном газе. То есть пожалуйста ставь ГБО ис-3 в свой автомобиль и никаких налогов. Никакого lobby нового транспорта. Чтобы эти барыжные салоны зарабатывали деньги. Фары в машине новые приделали и уже машина якобы супер хай-тёк. Последняя модель последнего года которая продаётся за мешок денег. Его все обязаны именно подчеркиваю обязаны покупать эти машины которые Вам навязали потому что они якобы соответствуют каким-то нормам и вы должны заплатить мешок денег а если вас это не устраивает то платить налог на тот аппарат который у вас уже есть. Браво.