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В Україні хочуть
змінити податок на авто

В Україні хочуть змінити податок на авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:26

Відкрий автозпвод і клепай собі, а не штани протирай і думай як людство одурачити, щоб налоги платило.
asimchera
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:08

unicdima, извините бред.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:14

unicdima, извиняюсь но бред.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15

asimchera, насчёт дурачит людей не уверен что мне это интересно. А на счёт открыть завод то не подскажешь как? С удовольствием возьму тебя в консультанты...
softfavorite
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:57

  softfavorite написав:unicdima, извиняюсь но бред.

по сути возразить нечего но бред :D
сразу видно иксперда
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:20

Re: В Україні хочуть змінити податок на авто

  softfavorite написав:Почему я еще раз подчеркиваю обязан именно обязан покупать новый автомобиль чтобы мне все верили
да щоб с вас денег содрать... можете хоть кирпич купить.. НО новый по 31+ тыс уе и ездить на нем)).
  4801834 написав:Пусть те кто сжигат кислород платит за этот кислород или за дым

А платить собственно кому ? Лично вам или на кормежку керманычам? Что то в городах не заметно массового высаживание деревьев, очистителей воздуха от пыли или обогатителей его кислородом... Окей стали снимать с людей деньги по вашему предложению и что? Потом их перегнали в офшоры а потом "иносраные инвесторы" на них понастроили СЭС по Зеленому Тарифу и опять поимели всех на деньги..... в общем записывайтесь в эксперты))
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:38

Джон, согласен двумя руками
softfavorite
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