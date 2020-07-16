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В Україні хочуть змінити податок на авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:26
Відкрий автозпвод і клепай собі, а не штани протирай і думай як людство одурачити, щоб налоги платило.
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asimchera
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:08
unicdima, извините бред.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:14
unicdima, извиняюсь но бред.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15
asimchera, насчёт дурачит людей не уверен что мне это интересно. А на счёт открыть завод то не подскажешь как? С удовольствием возьму тебя в консультанты...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:57
softfavorite написав:
unicdima, извиняюсь но бред.
по сути возразить нечего но бред
сразу видно иксперда
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:20
softfavorite написав:
Почему я еще раз подчеркиваю обязан именно обязан покупать новый автомобиль чтобы мне все верили
да щоб с вас денег содрать... можете хоть кирпич купить.. НО новый по 31+ тыс уе и ездить на нем)).
4801834 написав:
Пусть те кто сжигат кислород платит за этот кислород или за дым
А платить собственно кому ? Лично вам или на кормежку керманычам? Что то в городах не заметно массового высаживание деревьев, очистителей воздуха от пыли или обогатителей его кислородом... Окей стали снимать с людей деньги по вашему предложению и что? Потом их перегнали в офшоры а потом "иносраные инвесторы" на них понастроили СЭС по Зеленому Тарифу и опять поимели всех на деньги..... в общем записывайтесь в эксперты))
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Джон
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:38
Джон, согласен двумя руками
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