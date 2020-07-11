Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.
Дивися повний текст Штрафи за несплату аліментів - комітет ВР підтримав законопроект.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:02
Штрафи за несплату аліментів - комітет ВР підтримав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за несплату аліментів - комітет ВР підтримав законопроект.
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