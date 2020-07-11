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Штрафи за несплату аліментів
- комітет ВР підтримав...

Штрафи за несплату аліментів - комітет ВР підтримав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:02

Штрафи за несплату аліментів - комітет ВР підтримав...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

Дивися повний текст Штрафи за несплату аліментів - комітет ВР підтримав законопроект.
R2
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