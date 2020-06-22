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У месенджер Viber додали нову функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Rakuten Viber оголосила про впровадження в свій месенджер нової функції «реакції на повідомлення».
Дивися повний текст У месенджер Viber додали нову функцію
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R2
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:19
подходит для эллочки-людоедки) пусть еще "жуть" добавят))
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hlaaluu
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