Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 22 липня.
Дивися повний текст Кабмін затвердив \"Нафтогаз\" постачальником \"останньої надії\".
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53
Кабмін затвердив "Нафтогаз" постачальником "останньої надії"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив \"Нафтогаз\" постачальником \"останньої надії\".
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53
Кабинет Министров утвердил компанию ООО “ГК “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” на рынке природного газа...однако стоимость его газа будет в 2-3 раза дороже рыночной.... связана с тем, что на него ложатся большие финансовые затраты и риски, прежде всего капиталоемкость...
Ну чо здесь можно сказать?
Вроде бы и Чечетов давно помер, а гляди ж, ученики его живее всех живых.
100% гос.компания Нафтогаз и его собственник население: большие финансовые затраты и риски, прежде всего капиталоемкость
Как говорится:
«Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах»
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