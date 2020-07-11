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Кабмін затвердив "Нафтогаз"
постачальником "останньої надії"

Кабмін затвердив "Нафтогаз" постачальником "останньої надії"
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53

Кабмін затвердив "Нафтогаз" постачальником "останньої надії"

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 22 липня.

Дивися повний текст Кабмін затвердив \"Нафтогаз\" постачальником \"останньої надії\".
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53

Кабинет Министров утвердил компанию ООО “ГК “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” на рынке природного газа...однако стоимость его газа будет в 2-3 раза дороже рыночной.... связана с тем, что на него ложатся большие финансовые затраты и риски, прежде всего капиталоемкость...

Ну чо здесь можно сказать? :roll:


Вроде бы и Чечетов давно помер, а гляди ж, ученики его живее всех живых.

100% гос.компания Нафтогаз и его собственник население: большие финансовые затраты и риски, прежде всего капиталоемкость :roll:

Как говорится:
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