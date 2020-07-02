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Держдеп США оголосив винагороду
по 1 млн доларів за двох...

Держдеп США оголосив винагороду по 1 млн доларів за двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:44

Держдеп США оголосив винагороду по 1 млн доларів за двох...

Пропонуємо до обговорення:
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу, оприлюдненій сьогодні.

Дивися повний текст Держдеп США оголосив винагороду по 1 млн доларів за двох українських хакерів.
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