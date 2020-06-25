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В уряді виключили проведення
перепису населення в...

В уряді виключили проведення перепису населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:17

В уряді виключили проведення перепису населення в...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчі два роки перепис населення проводити не будуть. Поки Україна не подолає коронавірусну інфекцію, не можна ставити питання про цей процес.

Дивися повний текст В уряді виключили проведення перепису населення в найближчі два роки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:17

страшно сказать сколько людей умерло и выехало, вот и ответ..
straponesa
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