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В уряді виключили проведення перепису населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 21:17
Пропонуємо до обговорення:
Найближчі два роки перепис населення проводити не будуть. Поки Україна не подолає коронавірусну інфекцію, не можна ставити питання про цей процес.
Дивися повний текст В уряді виключили проведення перепису населення в найближчі два роки
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Додано: Сер 22 лип, 2020 21:17
страшно сказать сколько людей умерло и выехало, вот и ответ..
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