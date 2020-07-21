Станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону. Крім того, накопичено рекордні запаси природного вугілля і газу.
Дивися повний текст Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова до опалювального сезону.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 23:54
Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова...
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Дивися повний текст Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова до опалювального сезону.
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:54
Рекордные это в моем понимании 150% от прогнозируемый потребности или 200% , то есть в запасе в два раза больше чем нужно это рекорд, а 50% исполнения плана это провалллллл. Это наоборот штрафы лишние премий 13-й зарплаты и так далее в плоть до понижения в должности и увольнения !!!!
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