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Рекордні запаси газу та вугілля:
Україна на 50% готова...

Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:54

Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону. Крім того, накопичено рекордні запаси природного вугілля і газу.

Дивися повний текст Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова до опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:54

Рекордные это в моем понимании 150% от прогнозируемый потребности или 200% , то есть в запасе в два раза больше чем нужно это рекорд, а 50% исполнения плана это провалллллл. Это наоборот штрафы лишние премий 13-й зарплаты и так далее в плоть до понижения в должности и увольнения !!!!
yama
 
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